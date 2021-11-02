Пенсионер провалился в овраг на югорской трассе и едва не замерз

В Югре автоинспекторы и водитель большегруза спасли 87-летнего мужчину, который оказался в кювете на шоссе. Как сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, экипаж ДПС заметил на 946-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск грузовик, который стоял на обочине с включенными аварийными сигналами. В ходе общения с водителем выяснилось, что помощь требуется не ему, а лежащему в кювете мужчине.

«На данном участке автодороги крутая обочина и глубокий кювет, поэтому увидеть, что внизу находится человек, мог только водитель грузовика, так как сиденье в его кабине находится довольно высоко», - рассказали в ГИБДД.

Угодивший в овраг мужчина был в сознании, но пояснить, как его зовут, где он проживает и каким образом оказался в кювете, не смог. Пенсионера усадили в патрульный автомобиль и обогрели. Вскоре удалось установить его личность и отыскать родственников. 87-летнего мужчину передали сыну.

Автоинспекторы поблагодарили водителя грузовика за неравнодушие. В последние дни в Югре серьезно похолодало, и без помощи пожилой мужчина мог замерзнуть в кювете.