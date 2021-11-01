Кузнецы-художники из Нижневартовска покажут свои работы на выставке в столице Югры

В Ханты-Мансийске с 4 ноября будет открыта выставка «У наковальни». На выставке будут представлены работы доцента кафедры архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства Олега Павловского, и студента факультета искусств и дизайна, направления подготовки «Архитектура» Михаила Павловского.

Экспонатами выставки станут кованые изделия, выполненные в технике горячей ручной художественной ковки. «Металл – непростой материал, скрывающий красоту под внешней холодностью, но мы смогли создать пространственные композиции», – признается Олег Павловский.