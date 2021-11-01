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Пенсионер на иномарке спровоцировал тройное ДТП в столице Югры

В Ханты-Мансийске «Хонда» столкнулась сразу с тремя иномарками

Пенсионер на иномарке спровоцировал тройное ДТП в столице Югры
Фото: ГАИ Югры

В Ханты-Мансийске пенсионер на «Хонде» стал причиной крупного ДТП. По предварительной информации, югорчанин на иномарке нарушил правила движения и не учел дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Из-за этого водитель столкнулся с машинами «Хендай», «Сузуки» и «Ниссан». В результате аварии 23-летняя пассажирка «Хендай» и 73-летняя пассажирка «Хонды» получили травмы.

«Всего за минувшие выходные на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 36 водителей за выезд на полосу встречного движения, 59 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 67, комментариев: 0
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