Домработница обокрала югорчану на 668 тысяч рублей

Жительница столицы Югры заметила пропажу своих ювелирных украшений на сумму 668 000 рублей. Полиция установила, что виной всему домработница женщины – та крала драгоценности на протяжении полугода и сдавала их в ломбард. Вырученные деньги злоумышленница тратила на свои нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Фигурантке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – сообщает УМВД Ханты-Мансийска.