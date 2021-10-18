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Уроки в учреждениях допобразования для детей в Ханты-Мансийске частично приостановлены

В Ханты-Мансийске ввели частичные ограничения на работу организаций допобразования

Уроки в учреждениях допобразования для детей в Ханты-Мансийске частично приостановлены
Фото: siapress.ru

В Ханты-Мансийске приостановлена работа организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, а также клубных формирований в учреждениях культуры, в которых занимаются дети – об этом заявил начальник городского и районного отдела Роспотребнадзора Сергей Тарада.

Представитель ведомства подчеркнул, что отменены занятия именно в закрытых помещениях, так как этот вид деятельности способствует распространению коронавируса и появлению очагов заболевания в образовательных организациях. «На момент внесения данных предложений на детей приходилось 11% от всего числа заболевших. С 1 сентября в окружном центре зарегистрировано 24 случая госпитальной пневмонии, за аналогичный период прошлого года – три», – отметил Сергей Тарада.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 223, комментариев: 0

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