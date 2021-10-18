В Ханты-Мансийске в лобовом столкновении пострадали четыре человека

За минувшие выходные на дорогах Югры пострадали 11 человек. Произошло восемь серьезных ДТП.

Так, в субботу, 16 октября, в Ханты-Мансийске в 30-летний водитель Lexus, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. «В результате ДТП оба водителя и две пассажирки Nissanполучили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В воскресенье, 17 октября, около полудня в Нефтеюганске водитель Ladaна нерегулируемом перекрестке, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю SsangYong, чем также спровоцировал серьезную аварию.