Компанию «Ютэйр» накажут за отказ предоставить пассажиру место рядом с его детьми

В отношении авиаперевозчика вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ - Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг. Об этом сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

Дело поступило из Сургутской транспортной прокуратуры. Основанием для привлечения авиакомпании к ответственности послужило нарушение п. 84 ФАП, согласно которому перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна взрослого пассажира вместе с ребенком до 12 лет.

«Ютэйр» пыталась обжаловать решение. «В своих возражениях авиакомпания полагала, что нарушение прав пассажиров допущено контрагентом, т.е службами аэропорта», - отметили в Роспотребнадзоре.

Однако суды первой и апелляционной инстанций признали постановление окружного ведомства законным и обоснованным.

Сейчас решение направлено в управление Роспотребнадзора по месту жительства пассажиров, для решения вопроса о судебной защите нарушенных прав в гражданско-правовом порядке.