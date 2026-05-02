Какие новые законы вступили в силу в России с мая 2026 года

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу ряд изменений в социальной сфере, финансовом регулировании, торговле, маркировке товаров, судебной системе и правилах поездок за рубеж. Часть нововведений касается граждан напрямую — пенсионеров, многодетных семей, туристов, владельцев золотых слитков и налогоплательщиков. Другие изменения затрагивают бизнес, банки, работодателей и суды.

Послабления для многодетных семей при получении единого пособия

С 22 мая меняются правила назначения единого пособия для многодетных семей. Раньше семья могла потерять выплату, если ее среднедушевой доход даже немного превышал установленный региональный прожиточный минимум.

Теперь пособие сохранят, если превышение составит не более 10% прожиточного минимума в регионе. В таком случае выплату продлят на год. Кроме того, Социальный фонд России должен пересмотреть отказы, вынесенные с января 2026 года, если они подпадают под новые условия.

Повышение пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы

С 1 мая повышенную страховую пенсию начнут получать граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится в два раза и составит 19 169,38 рубля.

Повышение назначается автоматически, обращаться в Социальный фонд России не нужно. Такая выплата не является разовой: после назначения она будет приходить постоянно. Аналогичное увеличение фиксированной выплаты с мая получат и те, кому в апреле была установлена I группа инвалидности.

Новые правила для компаний, предоставляющих рассрочку

С 1 мая вступает в силу порядок, по которому компании, предоставляющие рассрочку, должны быть включены в реестр Банка России. Это касается организаций, не являющихся банками или микрофинансовыми организациями.

Для включения в реестр компании должны подать заявление через личный кабинет на сайте ЦБ и указать сведения о себе: сайт, телефон, ИНН и другие данные.

Ранее уже был принят закон о рассрочке, который устанавливает дополнительные ограничения: максимальный срок рассрочки — шесть месяцев, а с 2028 года — четыре месяца; запрещены скрытые комиссии и наценки; неустойка ограничена 20% годовых; при сумме более 50 тысяч рублей данные передаются в бюро кредитных историй.

Безвизовый режим с Саудовской Аравией

С 11 мая начинает действовать соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. Россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года. Это правило распространяется на краткосрочные поездки, например туристические или деловые.

При этом безвизовый режим не подходит для работы, учебы, постоянного проживания, а также для хаджа или умры в период хаджа. Для таких целей по-прежнему потребуется отдельная виза.

Тарифы СБП останутся прежними

С 1 мая Банк России систематизировал тарифы на переводы через Систему быстрых платежей. Условия для граждан не изменились: переводы до 100 тысяч рублей в месяц остаются бесплатными.

Нововведение носит скорее технический характер: тарифы собрали в одном месте и отдельно указали, что они не облагаются НДС.

Новый порядок исключения из базы дропов Банка России

Со 2 мая Банк России вводит дополнительную проверку заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях. Если человек или организация просит исключить информацию, ЦБ направит запрос в банк, а тот свяжется с клиентом-плательщиком и уточнит, по-прежнему ли он считает операцию мошеннической.

Этот механизм нужен для ситуаций, когда человек сначала заявил о мошенническом переводе, а затем признал операцию правомерной. Также закрепляется право ЦБ предоставлять сведения для отказа от зачисления денег, полученных в результате мошеннического перевода.

Ограничение на вывоз золотых слитков

С 1 мая гражданам, компаниям и индивидуальным предпринимателям запрещается вывозить из России аффинированное золото в слитках общим весом более 100 граммов без специального разрешения.

Речь идет о золоте высокой степени очистки — 99,9% и выше, то есть соответствующем 999-й пробе. При этом предусмотрены исключения. В частности, вывоз возможен через международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи во Владивостоке. В ряде случаев потребуется разрешение Федеральной пробирной палаты.

Расширение обязательной маркировки товаров

С 1 мая расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Новые требования коснутся радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки и другую электронику.

Также маркировка распространится на часть сладостей и хлебобулочных изделий: белый шоколад, круассаны, пирожные, рулеты, торты и другую кондитерскую продукцию. Для покупателей это означает расширение контроля за происхождением товаров, а для производителей и продавцов — дополнительные обязанности по работе с маркировкой.

Из перечня параллельного импорта исключат часть товаров

С 27 мая из списка товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, исключат более 30 позиций. Среди них — компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Intel и других брендов, электробритвы Braun, товары Oral-B, пасты Biorepair, а также краска и печатающая техника Ricoh.

Это изменение важно прежде всего для импортеров, продавцов техники и покупателей, поскольку может повлиять на доступность отдельных товаров и схемы их поставки.

Списание небольших налоговых долгов

С мая предусмотрено списание отдельных небольших налоговых задолженностей физических лиц. Если на 1 мая совокупная задолженность не превышает 500 рублей либо задолженность, не учитываемая в составе совокупной обязанности, не превышает 10 тысяч рублей, она признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию.

Речь идет о долгах, по которым ФНС обратилась в суд до 1 ноября 2025 года, но к этой дате не получила вступившего в силу судебного акта, а также о задолженности, по которой заявление о взыскании не было направлено в суд до указанной даты.

Кассационные жалобы будут рассматривать в регионах

С 10 мая меняется порядок рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых и районных судов после апелляции. Теперь такие жалобы будут рассматривать не межрегиональные кассационные суды, а президиумы областных и краевых судов по месту спора.

Сначала судья единолично оценит, есть ли основания для пересмотра дела. Если оснований нет, жалобу могут отклонить без заседания. Изменение касается гражданских, административных и уголовных дел. Жалобы, поданные до 10 мая, рассмотрят по прежним правилам.

Целевое обучение и трудоустройство подростков переводят в цифровой формат

С 1 мая данные о целевом обучении начнут передавать через портал «Работа в России». Через этот же сервис работодатели смогут подавать групповые заявки на временное трудоустройство подростков.

Речь идет о школьниках от 14 до 18 лет, которые работают в свободное от учебы время. Нововведение должно упростить оформление таких программ и сделать взаимодействие между работодателями, образовательными организациями и государственными сервисами более прозрачным.