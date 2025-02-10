«Яндекс» выкупил права на Comic Con и «Игромир»

«Яндекс» выкупил права на крупнейшие фестивали поп-культуры и видеоигр Comic Con и «Игромир». Компания планирует провести их осенью 2025 года, сообщает «Коммерсантъ».

«Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами», – рассказали в «Яндексе».

Comic Con – фестиваль, посвященный комиксам и поп-культуре, а «Игромир» – крупнейшая выставка компьютерных игр. Последний раз они проводились в 2019 году и собрали 183 тысячи посетителей и 200 компаний, включая Microsoft, Gigabyte, CD Projekt RED и Kojima Productions. После пандемии попытки возобновить мероприятия не увенчались успехом.

Источники «Ъ» в игровой индустрии предполагают, что ключевыми темами предстоящего фестиваля может стать Atomic Heart от студии Mundfish и фантастический роман Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч».