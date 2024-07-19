Экспертиза нашла свинец в российском корме для животных «Chammy»

В структуре упаковки кормов для кошек бренда «Chammy» нашли свинец, являющийся опасным ядом. Убийственный компонент легко может попасть в еду, от чего животное может пострадать. Экспертизу провел Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» после нескольких обращений пострадавших.

«Московская лаборатория «ВЕТА» выявила в структуре упаковки кормов для кошек «Chammy с рыбой», «Chammy с курицей» и «Сhammy c говядиной» превышение допустимого содержания тяжелого металла – свинца. Экспертиза заключила, что продукция Chammy не может считаться безопасной и не соответствует установленным государством нормам», - указано на сайте.

Также за этот месяц был случай отравления кормом «Moonsy», который, как выяснилось, производит та же компания, что и «Chammy» − «Форсаж». Фонд в ближайшее время направит обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку качества упаковки и кормов этой компании.