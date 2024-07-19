16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,8754   EUR  96,1018  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В России в упаковках корма для кошек «Chammy» нашли яд

Экспертиза нашла свинец в российском корме для животных «Chammy»

​В России в упаковках корма для кошек «Chammy» нашли яд
Фото: ru.freepik.com

В структуре упаковки кормов для кошек бренда «Chammy» нашли свинец, являющийся опасным ядом. Убийственный компонент легко может попасть в еду, от чего животное может пострадать. Экспертизу провел Фонд охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» после нескольких обращений пострадавших.

«Московская лаборатория «ВЕТА» выявила в структуре упаковки кормов для кошек «Chammy с рыбой», «Chammy с курицей» и «Сhammy c говядиной» превышение допустимого содержания тяжелого металла – свинца. Экспертиза заключила, что продукция Chammy не может считаться безопасной и не соответствует установленным государством нормам», - указано на сайте.

Также за этот месяц был случай отравления кормом «Moonsy», который, как выяснилось, производит та же компания, что и «Chammy» − «Форсаж». Фонд в ближайшее время направит обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку качества упаковки и кормов этой компании.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:36, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Планируете поездку по трассе Нефтеюганск — Сургут? Учтите ремонтные работы 759
  2. ​Медики из ХМАО месяц боролись за жизнь вахтовика с тяжелейшей пневмонией 592
  3. Прокуратура устанавливает причины массовой гибели рыбы в Сургутском водохранилище 567
  4. ​Полиция ХМАО проверит водителей на трезвость 537
  5. ​В Госдуме предложили ввести штраф за дискредитацию семейных ценностей 518
  6. ​Вахтовик из ХМАО угощал попутчицу на украденные у нее деньги 515
  7. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 513
  8. ​Сбер с 2007 года выплатил акционерам 3,2 трлн рублей 493
  9. ​В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за плохие дороги 493
  10. КС уточнил условия эвтаназии бездомных животных для регионов 485
  1. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3154
  2. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3086
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2842
  4. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1831
  5. ​Знакомое и не очень зло 1521
  6. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1464
  7. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1458
  8. ​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1393
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1341
  10. ​Потасовка на стройплощадке в Нижневартовске закончилась стрельбой 1223
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6719
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4915
  3. Гулянье на Черной 4365
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4228
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4150
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3773
  7. Время, вперёд! 3574
  8. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3556
  9. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3548
  10. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3154

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика