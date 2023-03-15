Югорчане могут ознакомиться с национальным составом России на сайте Росстата

В преддверии 2023 года Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения 2020 года по национальному составу.

Отметим, что перепись проводилась в условиях ковидных ограничений, что в значительной степени ограничивало возможности взаимодействия переписчиков с населением. Также это была экспериментальная перепись, где апробировались новые цифровые технологии.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание – о целенаправленной «принудительной ассимиляции» речи не идет. Итоги переписи убедительно демонстрируют, что в России отсутствует серьезный рост численности этноса, в интересах которого она могла бы проводиться. Дело в том, что более 16 миллионов граждан не указали свою национальную принадлежность. Объяснения этому явлению различны: это и форма самого переписного листа, когда создавалась иллюзия «автоматического» учета информации о родном языке в ответе о национальной принадлежности. С другой стороны, необходимо четко понимать, что перепись – не подсчет национальностей.

Основной вывод, который следует из результатов переписи – наша страна сохраняет статус многонациональной, а изменение отдельных параметров этнической структуры должно стать предметом внимательного изучения научного и экспертного сообществ.

Подчеркиваем, что перепись является уникальным источником информации о населении нашей большой страны, позволяющим отслеживать происходящие изменения. Они происходят в любом обществе и полученные результаты наглядно отражают динамику социально-демографических и этнокультурных процессов, что будет использоваться при выработке управленческих решений в сфере государственной национальной политики.

Напомним, что более 147 миллионов человек живут в России. В нашем округе проживает 1,7 миллионов югорчан, из них 825 тысяч мужчин и 885 тысяч женщин. Такие данные стали известны по итогам Всероссийской переписи населения в 2020 году. С более подробной информацией о количественном, возрастном и национальном составе нашей страны можно ознакомиться по ссылке.