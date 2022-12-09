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​По поручению Александра Моора в зону проведения СВО доставили приборы наблюдения и доразведки

Тюменский «Аванпост» доставил в зону проведения СВО приборы наблюдения и доразведки

​По поручению Александра Моора в зону проведения СВО доставили приборы наблюдения и доразведки
Скрин видео: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Александр Моор поручил инструкторам отдела областного патриотического центра «Аванпост» лично доставить военнослужащим в зону проведения СВО приборы наблюдения и доразведки, а также на месте провести обучение по использованию новых спецприборов. Кроме того, переданы тёплая одежда и посылки от родных.

Специалисты инструкторского центра все доставили, помогли установить оборудование и провели серию занятий по огневой подготовке. По словам военнослужащих, благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и полностью отдаваться службе.

«Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придаёт силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой», – отметил губернатор в соцсетях.

На личном контроле у главы региона также находится помощь семьям военнослужащих. На заседании совета у полпреда президента в УФО Владимира Якушева Александр Моор представил комплекс внедренных в Тюменской области региональных мер поддержки.

Так, всех школьников с 1-го по 11-й класс, чьи родители призваны в зону СВО, обеспечивают бесплатными горячими завтраками и обедами, для учеников с 1-го по 6-й класс создаются дополнительные бесплатные группы продленного дня. Семьи мобилизованных освободили от оплаты услуг детских садов. В кружках и секциях учреждений дополнительного образования дети военнослужащих могут заниматься бесплатно.

Также мобилизованные и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису ОМС вне очереди. Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста могут бесплатно пройти дополнительное профессиональное обучение. В каждом муниципалитете Тюменской области работают социальные гостиные, куда родные и близкие наших бойцов могут обратиться со своими вопросами и проблемами.


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Сегодня в 22:21, просмотров: 82, комментариев: 0
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