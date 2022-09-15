Жители ХМАО продолжают пополнять сбережения аферистов

Более чем на 2 млн рублей югорчане пополнили кошельки мошенников за прошедшие сутки. Полицейские зарегистрировали 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

42-летняя жительница Советского района хотела приобрести аппарат для косметологии, но перевела несуществующему продавцу порядка 46 тысяч рублей. Житель Мегиона решил купить золотую цепочку на ненадежном сайте из-за чего потерял более 57 тыс. денежных накоплений.

«По похожей схеме стала жертвой мошенников и 51-летняя гражданка, проживающая в городе Когалыме. Женщина в одной из социальной сети оформила онлайн-заказ фирменных кроссовок с доставкой в почтовое отделение. Оплатив свою покупку наложенным платежом, северянка обнаружила вместо обуви, коробку, набитую бумагой», - отметили в ведомстве.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, и полиция принимает меры для установления и задержания подозреваемых.