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2 миллиона заработали мошенники на югорчанах за сутки

Жители ХМАО продолжают пополнять сбережения аферистов

2 миллиона заработали мошенники на югорчанах за сутки
Фото: unsplash.com

Более чем на 2 млн рублей югорчане пополнили кошельки мошенников за прошедшие сутки. Полицейские зарегистрировали 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

42-летняя жительница Советского района хотела приобрести аппарат для косметологии, но перевела несуществующему продавцу порядка 46 тысяч рублей. Житель Мегиона решил купить золотую цепочку на ненадежном сайте из-за чего потерял более 57 тыс. денежных накоплений.

«По похожей схеме стала жертвой мошенников и 51-летняя гражданка, проживающая в городе Когалыме. Женщина в одной из социальной сети оформила онлайн-заказ фирменных кроссовок с доставкой в почтовое отделение. Оплатив свою покупку наложенным платежом, северянка обнаружила вместо обуви, коробку, набитую бумагой», - отметили в ведомстве.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, и полиция принимает меры для установления и задержания подозреваемых.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 62, комментариев: 0
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