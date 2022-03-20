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​«А мы будем». Более 30 миллионов россиян продолжают сидеть в инстаграме

Заблокированным Instagram пользуются 34 миллиона россиян

​«А мы будем». Более 30 миллионов россиян продолжают сидеть в инстаграме
Фото: pixabay.com

Блокировка Instagram для 34 миллионов россиян — не аргумент: они продолжают пользоваться опальной соцсетью. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на Mediascope. Это на 16 процентов меньше, чем до блокировки, говорят аналитики — до нее в инсте сидели 39 пользователей из России.

На Facebook тоже заглядывают, но меньше, чем раньше: до блокировки в этой соцсети читали и писали десять миллионов юзеров, после — шесть миллионов.

Зато растет аудитория Telegram: с 24 февраля мессенджер нарастил число пользователей с 31 миллиона до 45,5 миллиона. Не так значительно, но все же увеличили количество юзеров «ВКонтакте» (с 46 до 50 миллионов) и «Одноклассники» (с 20 до 21 миллиона).

Напомним, что Instagram в стране заблокирован с 14 марта — Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании Meta, владеющей соцсетью, за пропаганду терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия. При этом российские власти пообещали, что пользователей соцсетей Meta, объявленных экстремистскими, экстремистами все-таки считать не будут. Сейчас они заходят в свои аккаунты, используя VPN.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 66, комментариев: 0

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