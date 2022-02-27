Горбачев-Фонд попросил прекратить конфликт в Украине и перейти к переговорам

Горбачев-Фонд опубликовал обращение о прекращении военных действий в Украине и начале мирных переговоров, передает «Эхо Москвы».

«В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни. Только переговоры и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов являются единственно возможным способом разрешения самых острых противоречий и проблем. Мы поддерживаем любые усилия, направленные на возобновление переговорного процесса», – указано в заявлении.

С подобным обращением ранее выступили деятели культуры РФ.