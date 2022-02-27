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Деятели культуры России призвали стороны конфликта в Украине к переговорам

Артисты, режиссеры и музыканты РФ призвали остановить вооруженные действия в Украине

Деятели культуры России призвали стороны конфликта в Украине к переговорам
Фото: pixabay.com

Деятели культуры России призвали к переговорам на Украине. Артисты, режиссеры и музыканты подписали обращение к сторонам конфликта, об этом сообщает РБК.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта, остановить вооруженные действия, и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности – человеческой жизни», – говорится в письме.

Обращение подписали 17 человек, среди них:

  • народный артист СССР Олег Басилашвили;
  • актер Михаил Бычков;
  • народный артист, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский;
  • режиссер, четырехкратный лауреат театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Крымов;
  • народный артист России, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов;
  • заслуженный деятель искусств, худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий;
  • заслуженный артист России, худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев;
  • народный артист России, худрук Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин;
  • дирижер Владимир Спиваков;
  • народная артистка России Нина Усатова;
  • народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Напомним, что ранее против войны высказались телеведущие Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, певцы Валерий Меладзе, Моргенштерн, Земфира, Егор Крид, Рита Дакота, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 134, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
Сегодня в 11:03
Паноптикум шутов. Хорошо, что высказались.

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