Российские актеры, певцы и спортсмены высказались против войны с Украиной

Десятки известных российских артистов, певцов и спортсменов выступили против войны в Украине. Они опубликовали на своих страницах в соцсетях посты с черными квадратами и короткими постами: «Нет войне».

Против войны, в частности, высказались телеведущие Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, певцы Валерий Меладзе, Моргенштерн, Земфира, Егор Крид, Рита Дакота, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин во время срочного обращения в прямом эфире объявил о проведении специальной военной операции. Сразу после этого Россия приступила к активным боевым действиям.