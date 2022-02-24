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​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной

Российские актеры, певцы и спортсмены высказались против войны с Украиной

​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной
zemfiralive / instagram.com

Десятки известных российских артистов, певцов и спортсменов выступили против войны в Украине. Они опубликовали на своих страницах в соцсетях посты с черными квадратами и короткими постами: «Нет войне».

Против войны, в частности, высказались телеведущие Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, певцы Валерий Меладзе, Моргенштерн, Земфира, Егор Крид, Рита Дакота, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин во время срочного обращения в прямом эфире объявил о проведении специальной военной операции. Сразу после этого Россия приступила к активным боевым действиям.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 250, комментариев: 0
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