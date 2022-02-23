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На Госуслугах появился раздел для иностранцев

Минцифры РФ заявило о появлении на Госуслугах раздела для иностранных граждан

На Госуслугах появился раздел для иностранцев
Фото: 3dnews.ru

На Госуслугах появился специальный раздел для иностранных граждан, который объединяет полезную информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы в России. Это поможет упростить процедуру легализации труда. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минцифры.

В новом разделе на Госуслугах иностранный гражданин может:

  • получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;
  • проверить ограничения на въезд в Россию;
  • записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;
  • получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;
  • обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.

    • Для регистрации учетной записи на Госуслугах необходимо последовательно пройти несколько этапов:

  • оформить упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты;
  • оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР;
  • купить российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт;
  • подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.

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    23 февраля в 13:47, просмотров: 1296, комментариев: 0
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