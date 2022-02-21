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​Более 720 тысяч «квадратов» жилья возведут на Московском тракте с применением средств инфраструктурных облигаций

На Московском тракте в Тюмени возведут 720 тысяч квадратных метров жилья

​Более 720 тысяч «квадратов» жилья возведут на Московском тракте с применением средств инфраструктурных облигаций
Фото: gus.admtyumen.ru

На Московском тракте в Тюмени возведут более 720 тысяч квадратных метров жилья. Участок площадью 109 га, расположенный справа от трассы между объездной и дачным кооперативом, выделен для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций.

Через десять лет здесь должен появится большой микрорайон, рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Общий бюджет проекта не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на возведение инфраструктуры — коммунальных сетей, дорог и спортивного комплекса.

«Строительство инфраструктуры — это одна из самых затратных статей на стадии начала проекта, поэтому регион старается помочь строительным компаниям снизить собственные расходы именно в этот период. Средства, выделяемые за счёт выпуска инфраструктурных облигаций, позволяют сделать это максимально выгодно», — поделился начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Стоит отметить, что в регионе уже реализуется подобный проект: в микрорайоне Плеханово на площади 51 га строится новый жилой комплекс. На обустройство инфраструктуры компания получила заём более 600 млн рублей под 3,5 процента годовых.


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21 февраля в 14:05, просмотров: 39, комментариев: 0
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