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​Александр Моор: «Тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается»

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах Тюменской области

​Александр Моор: «Тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается»
Фото: admtyumen.ru

Во всех районах Тюменской области начали работать пункты сбора гуманитарной помощи. Кроме того, для сбора средств открыт благотворительный счет. Об этом на личной странице в инстаграме рассказал глава региона Александр Моор.

«Тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Земляки в огромном количестве приносят вещи и продукты питания в пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня такие пункты открылись во всех городах и районах Тюменской области. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за доброту и отзывчивость. Я уверен, что все будет хорошо. Твердая и принципиальная позиция нашего президента, нашей страны, нашего народа позволит людям в Донецкой и Луганской народных республиках жить под мирным небом. Обращаюсь ко всем неравнодушным руководителям и коллективам организаций, предприятий, к предпринимателям и всем тюменцам с просьбой оказать жителям ЛНР и ДНР возможную материальную помощь. Региональный центр «Семья» сегодня открыл благотворительный расчетный счет для сбора средств. Реквизиты благотворительного расчетного счета можно найти на сайте центра», - написал губернатор.

Александр Моор опубликовал адреса пунктов сбора гуманитарной помощи и список необходимых вещей, а также реквизиты благотворительного счета.

Всего в Тюмени открыты четыре пункта сбора помощи, в области - 25 пунктов.


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22 февраля в 15:05, просмотров: 134, комментариев: 0
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