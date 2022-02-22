Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах Тюменской области

Во всех районах Тюменской области начали работать пункты сбора гуманитарной помощи. Кроме того, для сбора средств открыт благотворительный счет. Об этом на личной странице в инстаграме рассказал глава региона Александр Моор.

«Тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Земляки в огромном количестве приносят вещи и продукты питания в пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня такие пункты открылись во всех городах и районах Тюменской области. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за доброту и отзывчивость. Я уверен, что все будет хорошо. Твердая и принципиальная позиция нашего президента, нашей страны, нашего народа позволит людям в Донецкой и Луганской народных республиках жить под мирным небом. Обращаюсь ко всем неравнодушным руководителям и коллективам организаций, предприятий, к предпринимателям и всем тюменцам с просьбой оказать жителям ЛНР и ДНР возможную материальную помощь. Региональный центр «Семья» сегодня открыл благотворительный расчетный счет для сбора средств. Реквизиты благотворительного расчетного счета можно найти на сайте центра», - написал губернатор.

Александр Моор опубликовал адреса пунктов сбора гуманитарной помощи и список необходимых вещей, а также реквизиты благотворительного счета.

Всего в Тюмени открыты четыре пункта сбора помощи, в области - 25 пунктов.