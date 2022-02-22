Рубль стал самой нестабильной валютой в мире на фоне новостей о признании ДНР и ЛНР

Необходимо думать о развитии России, тогда и национальная валюта будет укрепляться. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне новостей о том, что рубль стал самой нестабильной валютой в мире после признания президентом РФ суверенитета ДНР и ЛНР.

«Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться», - цитирует спикера ТАСС.

На фоне геополитических потрясений рубль стал самой нестабильной валютой в мире, сообщил РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg. Курс доллара на бирже превысил 80 рублей, евро — 91 рубль. Вечером накануне индекс Мосбиржи упал на 14,2%. Также полетели самые ликвидные и устойчивые акции российских компаний: стоимость Сбербанка рухнула почти на 20%, «Газпрома» — на 16,8%. В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован 6 октября 2008 года.