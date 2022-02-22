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Окраины российских мегаполисов превратились в трущобы

Строительство панелек в российских городах напоминает рыночный пузырь, который рано или поздно лопнет

Окраины российских мегаполисов превратились в трущобы
pixabay.com

В облике российских городов несложно увидеть признаки рентной экономики и новой социальной иерархии, оформившейся за последние 30 лет. Нынешнее массовое жилье развивается на базе тех же идей и технологий, которые были заложены в его основу в 1950-е и 1960-е, но теперь это явление не столько инженерно-строительное, сколько рыночное и социальное. Об этом говорится в статье журналиста «Медуза»* Максима Трудолюбова.

По его словам, для понимания того, что произошло с российскими городами, нужно вернуться к индустриализации строительства в годы СССР, которая должна была стать ключом к решению социальных проблем страны. Микрорайоны и одинаковые панельные дома должны были утвердить в Советском Союзе принципы коллективизма, взаимопомощи и личной ответственности за коллективное благо.

Нынешнее массовое жилье развивается на базе тех же идей и технологий, которые были заложены в его основу в 1950-е и 1960-е, но теперь это явление не столько инженерно-строительное, сколько рыночное и социальное, отмечает автор. Новые районы, множащиеся вокруг крупнейших российских мегаполисов, — признак превращения этих городов в рентополисы. Такое определение дает социолог градостроительства Елена Чернова.

Найти следы высоких мотивов советского времени в имеющейся застройке трудно. С самого начала новая среда создавалась пожарными темпами и в режиме жесткой экономии. Десятилетиями главным показателем успехов в строительстве были объемы введенных квадратных метров жилья — при отсутствии градостроительных ограничений и структуры. Чиновники разрешали девелоперам строить много и высоко. Так выросли нынешние российские мегаполисы — забитые пробками гигантские города, где не хватает дорог, школ, детских садов, коммуникаций и зеленых пространств, говорится в статье.

Чернова называет нынешнюю массовую застройку «трущобной», поскольку она воспроизводит схему строительства, существующую во многих бедных странах. «Застройщик, получив деньги, заполняет очередной объем окраинных сельхозполей. Подобная схема реализуется везде, где происходит стихийный рост многоэтажных трущоб. Но в столь гигантском масштабе эта схема не реализуется больше нигде в мире. У нас „трущобный“ сегмент застройки стал основным», - отмечает специалист.

По ее оценке, стягивание денег и людей в многоэтажные выселки может привести к масштабным кризисам — на экономическом и социальном уровнях. Люди знают, что найдут себе применение только в больших городах, и продолжают туда приезжать. Люди верят, что жилье — самое надежное вложение денег, и продолжают нести их девелоперам. Но все рыночные пузыри такого рода рано или поздно лопаются, резюмирует автор статьи.

* Внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов


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Сегодня в 14:30, просмотров: 82, комментариев: 0
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