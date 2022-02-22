Президент Путин обратился с часовой речью к россиянам и признал ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин обратился с почти часовой речью к жителям страны. В ней он долго и обстоятельно описывал все нюансы своего видения истории украинской государственности, а также взаимодействия России и стран запада, в частности, блока НАТО. По его мнению, Украина так и не смогла сформировать своей государственности, долгое время фактически находилась в иждивенческих отношениях с Россией, а в настоящий момент утратила суверенитет и попала под внешнее управление со стороны западных кураторов.

Кроме того, Владимир Путин считает, что именно Украина должна будет стать плацдармом для возможного внезапного военного удара по России со стороны НАТО. Расширение атакующей инфраструктуры блока происходит в последние десятилетия, и она окончательно приблизится к границам нашей страны в самое ближайшее время.

В конце речи президент заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств, а также подписании с ними договоров о дружбе и взаимопомощи. «От тех, кто захватил и удерживает власть на Украине, мы требуем незамедлительно прекратить военные действия, в противном случае вся ответственность за продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего в Украине режима», – резюмировал президент.

На фоне этого выступления акции многих российских компаний просели на десятки процентов: Газпром подешевел на 20 процентов, Сбербанк и ВТБ – почти на 25, Яндекс – на 16, ЛУКОЙЛ на 13, Сургутнефтегаз – на 17. Доллар торгуется на уровне 80 рублей, евро – почти 90.