В Тюмени открыт пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Региональный штаб «Мы вместе» объявил сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сбор вещей и продуктов в Тюмени осуществляется по адресу: ул. Челюскинцев, 46 (Дворец творчества и спорта «Пионер»). График работы пункта — ежедневно с 8:00 до 18:00. Принести вещи и продукты можно и в другое время по предварительному согласованию с координаторами.

«Прежде всего требуются вещи первой необходимости: средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком годности без особых требований к хранению и транспортировке, в том числе детское питание и бутилированная вода», - сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Вся собранная гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, в которых размещают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

«Все вместе мы уже много раз помогали и продолжаем ежедневно оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Уверены, что и на этот раз сообща сможем поддержать людей, оказавшихся в беде», - добавили в департаменте.

Контактные телефоны штаба: 8 (3452) 68-93-96, 8-919-952-64-14 (Анастасия Баканова), 8-919-922-65-50 (Мария Симонова).