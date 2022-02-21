В Тюменской области популяризируют родной язык и культуру коренных малочисленных народов

В Тюменской области состоится ряд мероприятий, направленных на сохранение, развитие и популяризацию родного языка и культуры коренных малочисленных народов. Работа проходит при поддержке областного комитета по делам национальностей в рамках празднования Международного дня родного языка.

«В 2022 году этот праздник проходит в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации, которое стартовало в Тюменской области проведением этнодиктанта на родных языках коренных малочисленных народов 16 февраля на базе этностойбища «Увас мир хот» (Дом северных людей) при содействии Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» и Фонда развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Всего в плане по проведению в России Международного десятилетия языков коренных народов в 2022-2032 годах предусмотрено более 60 мероприятий», - рассказали в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области.

Среди прочего в регионе пройдут Дни культуры коренных малочисленных народов Севера, Дни культуры финно-угорских и самодийских народов, национальные праздники («Вороний день», «Тутунг ратхар», «Тылащ поры»).

«Правительством Тюменской области совместно с некоммерческими организациями, представляющими интересы коренных народов Тюменской области, ведется разработка регионального плана мероприятий по проведению Международного десятилетия языков коренных народов в Тюменской области», - добавили в комитете.