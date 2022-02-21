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ВЦИОМ: почти 80% россиян поддерживают решение о приеме донбасских беженцев

75% россиян одобрили решение Путина о выплате 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса, сообщил ВЦИОМ

ВЦИОМ: почти 80% россиян поддерживают решение о приеме донбасских беженцев
pixabay.com

Большинство россиян (78%) поддерживают решение о приеме беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Об этом следует из результатов опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не поддерживают прием донбасских беженцев 13% опрошенных: такого мнения чаще придерживаются россияне от 18 до 34 лет.

Три четверти респондентов (75%), согласно результатам опроса, также высказались в поддержку решения президента России Владимира Путина об единовременной выплате беженцам в размере десяти тысяч рублей. Не поддержали эту меру 18%. 82% опрошенных положительно отнеслись к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам, безразличными остались 12%, еще у 4 % это вызвало отрицательные эмоции.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности региона принять эвакуированных из Донецка и Луганска детей и взрослых, а также оперативно развернуть пункты временного размещения. В городах Югры объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 123, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:14
Не поддерживают прием донбасских беженцев 13% опрошенных: такого мнения чаще придерживаются россияне от 18 до 34 лет.

И Альберт Леонов как-то затесался в эту возрастную группу к навальнятам.
Александр Наумов
Сегодня в 17:23
Путин стратег. возможно что с ЛНР и ДНР будет тот же сценарий что и Крым.но немного по другой схеме.Сейчас все СМИ будут трубить о геноциде русского населения на востоке украины. Далее возможен и Афганский вариант.Правительство республик попросит помощи официально..и ООН заткнется в тряпочку.
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