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Россияне с антителами к коронавирусу могут получить QR-код

QR-коды для неофициально переболевших коронавирусом начали действовать в России

Россияне с антителами к коронавирусу могут получить QR-код
pixabay.com

Россияне смогут с 21 февраля получить сертификат переболевшего коронавирусом по результату теста на антитела к коронавирусу, говорится в приказе Минздрава. Ранее QR-код был доступен только для привитых и переболевших, а также для обладателей медицинского отвода от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на год.

Согласно документу, с 21 февраля сертификат будет содержать данные о полном курсе вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или о наличии на Едином портале информации о положительном тесте на антитела. Срок действия сертификата составляет полгода с даты получения результата анализа. Требований к уровню антител нет, достаточно их наличия в организме уточнили в Минздраве.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 171, комментариев: 0
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