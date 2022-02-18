16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7619   EUR  86,1489  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутяне за февраль пожаловались на заваленные снегом тротуары около 100 раз

В администрации сургута рассказали, что грозит подрядчикам за плохую уборку тротуаров

Сургутяне за февраль пожаловались на заваленные снегом тротуары около 100 раз
Фото: siapress.ru

Около 100 раз сургутяне пожаловались за февраль на плохую уборку тротуаров от снега. По словам исполняющий обязанности начальника отдела муниципального жилищного Сергея Иченского, подрядчикам выдано семь предостережений, причем пять из них уже исполнено, а пять – только на стадии выполнения.

При этом организациям, которые плохо чистят тротуары, могут быть выписаны штрафы. Со злостными нарушителями администрация в праве разорвать контракт, однако таких моментов не доходило:

«Есть пробелы, отставания от существующих графиков, но мы должны понимать, что в этом году зима очень снежная, норма осадков уже превышена на 60 процентов», – рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов.

Всего в Сургуте насчитывается более 566 тысяч квадратных метров тротуаров. Семь организаций в этом году занимаются их уборкой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:22, просмотров: 35, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 1908
  2. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 1789
  3. ​«Аврора» нам покажет 1072
  4. Он «вошёл в этот город, как входят в Мечту» 804
  5. В деле главного дорожника Ханты-Мансийска выявлены новые преступные эпизоды 698
  6. Пожилой водитель КамАЗа спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими 569
  7. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 519
  8. В Югре продолжится реконструкция дороги Сургут – Лянтор 493
  9. За сутки в ХМАО 2 422 человека заразились коронавирусом 473
  10. Авиакомпания Smartavia запустила рейс Самара — Нижневартовск 467
  1. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3618
  2. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 3216
  3. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 3080
  4. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 3045
  5. На трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись легковушка и грузовик: есть погибшие 2714
  6. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 2533
  7. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 2475
  8. ​Ханты-Мансийск вышел в лидеры по суточному приросту ковид-больных 2460
  9. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 2447
  10. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2297
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24903
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 9827
  3. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 9029
  4. ​Умер Виктор Мережко 8991
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7984
  6. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7559
  7. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 7287
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7096
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6941
  10. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 6880

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика