В администрации сургута рассказали, что грозит подрядчикам за плохую уборку тротуаров

Около 100 раз сургутяне пожаловались за февраль на плохую уборку тротуаров от снега. По словам исполняющий обязанности начальника отдела муниципального жилищного Сергея Иченского, подрядчикам выдано семь предостережений, причем пять из них уже исполнено, а пять – только на стадии выполнения.

При этом организациям, которые плохо чистят тротуары, могут быть выписаны штрафы. Со злостными нарушителями администрация в праве разорвать контракт, однако таких моментов не доходило:

«Есть пробелы, отставания от существующих графиков, но мы должны понимать, что в этом году зима очень снежная, норма осадков уже превышена на 60 процентов», – рассказал директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов.

Всего в Сургуте насчитывается более 566 тысяч квадратных метров тротуаров. Семь организаций в этом году занимаются их уборкой.