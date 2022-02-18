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Югорская пенсионерка потеряла 1,4 млн рублей на «инвестициях» в сети

Югорчанка набрала кредитов на 1,4 млн рублей и перевела деньги мошенникам

Югорская пенсионерка потеряла 1,4 млн рублей на «инвестициях» в сети
pixabay.com

Пенсионерка из Радужного потеряла 1,4 млн рублей после неудачных попыток заработать на инвестициях в интернете. С заявлением она обратилась дежурную часть полиции города, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщина рассказала, что прочитала в интернете осенью прошлого года статью об инвестициях, в которой рекомендовалось скачать приложение «Газпром». После того, как пенсионерка установила приложение, ей начали поступать звонки с различных номеров. Ответив на один из них, пенсионерка услышала мужчину, который представился «аналитиком». Он предложил югорчанке вложиться в инвестиции, чтобы в последующем получить прибыль.

Пенсионерка внесла 18 тыс. рублей. Чтобы выманить у нее сумму покрупнее, аферист провел «вебинар» с пенсионеркой, в ходе которого рассказал о преимуществах и условиях инвестирования. Злоумышленник заявил, что минимальный взнос составляет 500 тысяч.

«Действуя по их указаниям, женщина взяла кредит в банке и перевела деньги на счет афериста. Через время пенсионерка повторила данную операцию, переведя еще 130 тысяч рублей. Когда женщина захотела вывести денежные средства, мошенник сообщил, что для выведения сначала необходимо внести денежную сумму в размере 750 тысяч рублей. Пострадавшая оформила очередной кредит в банке и также совершила перевод на счет афериста», - сообщили в пресс-службе ведомства.

О том, что она имеет дело с мошенниками, пенсионерка поняла лишь тогда, когда злоумышленник перестал выходить на связь.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 92, комментариев: 0
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