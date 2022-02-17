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​В Тюменскую областную больницу №19 поступил аппарат УЗИ стоимостью шесть миллионов рублей

Пациентам Областной больницы №19 стала доступна современная диагностическая система

​В Тюменскую областную больницу №19 поступил аппарат УЗИ стоимостью шесть миллионов рублей
Фото: Людмила Гринфельд

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Областную больницу №19 поступил новый аппарат УЗИ стоимостью порядка шести миллионов рублей.

«Диагностическая система введена в эксплуатацию в отделении ультразвуковой диагностики в конце января, уже проведено свыше 50 исследований. Новая ультразвуковая установка обеспечивает высокое качество визуализации, более информативна и может применяться для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов малого таза, брюшной полости и почек, щитовидной железы. Оборудование также позволяет качественно проводить диагностику острого холецистита и панкреатита, тромбоза сосудов и других состояний, требующих срочного лечения», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новый аппарат, по словам специалистов, обеспечивает достоверность результатов диагностики в широком спектре исследований. Его параметры оптимизируют рабочий процесс и поддерживает высокую эффективность работы в условиях высокой загруженности.

«Для успешной борьбы с болезнью важно ее своевременно диагностировать. Для этого больница оснащается современным и высокоточным оборудованием. Новая аппаратура ускоряет время проведения диагностики различных заболеваний и позволяет оказывать пациенту медицинскую помощь на высоком уровне. Мы закупили оборудование именно для поликлиники, чтобы обеспечить населению Тюменского района максимальную доступность этой диагностической помощи», – отметил главный врач медицинского учреждения Мигран Мартиросян.

Фото: Людмила Гринфельд


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17 февраля в 20:18, просмотров: 124, комментариев: 0
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