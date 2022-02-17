Марат Хуснуллин отметил достижения Тюменской области в сфере жилищного строительства

Тюменская область вошла в число шести российских регионов, лидирующих по жилищному строительству. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

По словам Марата Хуснуллина, регионы-лидеры достигли наибольших успехов в жилищном строительстве, обеспечивая на протяжении последних трех лет показатель 0,82 кв. метра ввода жилья на человека. Так, по итогам 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на восемь процентов больше, чем в 2020 году.

Сегодня в Тюменской области власти и бизнес готовы к дальнейшей работе по достижению национальных целей в сфере жилищного строительства. Губернатор Александр Моор отметил, что в регионе строятся более 270 жилых домов общей площадью свыше трех миллионов квадратных метров.