Победитель архитектурного конкурса по созданию концепции Тюменского технопарка получит 1,2 млн рублей

В четверг, 17 февраля, стартовал международный архитектурный конкурс по созданию концепции самого большого технопарка России. Площадь Тюменского промышленного технопарка составит 15 тысяч «квадратов». Заявки на участие принимаются на сайте DSK500.com до 17 марта.

В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Работы по реновации ДСК500 пройдут с 2024 по 2025 годы.

«В технопарке будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки. В стратегической перспективе для региона – это не только новые рабочие места, но и лидерство в борьбе за таланты и инвестиции», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На сайте проекта сообщается, что в состав международного жюри войдут архитекторы из России, Нидерландов, Сербии, а также руководители нефтегазовых компаний и вузов, представители научного сообщества. Победителей выберут до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей.