165 млрд рублей может достигнуть ущерб в России от действий киберпреступников

Ущерб от преступных действий с использованием компьютерных технологий в России в 2021 году превысил 150 млрд рублей, а в 2022-м может достигнуть 165 млрд, пишет со ссылкой на исследование RTM Group «Коммерсантъ». Эксперты называют главными причинами такого положения дел низкую цифровую грамотность населения и желание сэкономить в период высокой инфляции.

Оценка производилась на основе возбужденных уголовных дел. За прошлый год в стране зарегистрировали почти 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше показателя 2020 года. По данным RTM Group, количество заявлений о хищениях посредством обмана жертвы выросло на 5,1%, превысив 249 тыс.

По оценке управляющего RTM Group Евгения Царева, рост количества результативных атак в 2021 году ускорился по сравнению с 2020 годом и составил 35%. В 2022 году рост атак может вырасти еще на 30-40%.

Наиболее распространенный сегодня способ мошенничества — телефонные звонки жертве. Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов считает, что результативность атак не уменьшится в силу низкого уровня киберграмотности населения. По его словам, «люди сейчас живут в состоянии неопределенности перспектив с одной стороны, и постоянно растущих цен — с другой», что ведет к желанию сэкономить, чем злоупотребляют мошенники в почте, в соцсетях и по телефону.

Рост мошеннических атак прогнозирует и бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. По его оценке, «уголовно-процессуальное право сейчас не приспособлено к киберпреступлениям, правоохранительным органам не хватает квалифицированных следователей, которые могли бы заниматься расследованием киберпреступлений, при условии, что растет уровень цифровизации».