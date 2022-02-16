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В США женщина вылечилась от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток

Исследователи США зарегистрировали третий в истории случай ремиссии ВИЧ

В США женщина вылечилась от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток
pixabay.com

В США врачам удалось полностью вылечить от ВИЧ женщину с помощью трансплантации пуповинной крови. Доклад об этом случае представили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, сообщает The New York Times.

По данным издания, у женщины спустя четыре года после обнаружения ВИЧ диагностировали лейкемию. В 2017 году для лечения рака ей провели трансплантацию пуповинной крови от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Также женщине перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления трансплантата, которое занимает около шести недель, пишет «Интерфакс».

Через 37 месяцев после трансплантации пациентка прекратила антиретровирусную терапию. Спустя более 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови и не обнаруживаются антитела к вирусу.

В предыдущих двух случаях от ВИЧ вылечились мужчины, у которых также диагностированли рак. Им делали пересадку костного мозга от доноров, несущих мутацию, блокирующую ВИЧ-инфекцию.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 169, комментариев: 0
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