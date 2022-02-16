16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0141   EUR  85,3060  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Главный следователь России Бастрыкин займется воспитательной работой

Глава СКР Бастрыкин займется воспитательной и культурно-просветительской работой

Главный следователь России Бастрыкин займется воспитательной работой
СКР

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина полномочиями по организации в СКР воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Принятие федерального закона позволит разработать и установить в системе Следственного комитета порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия Следственного комитета с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры, обеспечить развитие физической культуры и спорта в следственных органах и учреждениях Следственного комитета», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроект должен будет способствовать привлечению обучающихся в образовательных организациях Следственного комитета и сотрудников ведомства, членов их семей к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Уточняется, что поправки в федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» внес президент Владимир Путин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:23, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутский вор, сбежавший из колонии, осужден за побег и разбой 1396
  2. Порыв трубопровода в Сургуте устранят примерно в 23:00 1334
  3. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 1082
  4. Туристов отговаривают от Таиланда из-за ложноположительных ПЦР-тестов 1075
  5. Церемонию вручения «Оскара» в этом году проведут три женщины 963
  6. Лишь у трети россиян есть сбережения, выяснил ВЦИОМ 895
  7. ​Александр Моор поручил повысить эффективность работы по профилактике терроризма в регионе 790
  8. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 782
  9. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 538
  10. Отправить посылку и зарядить телефон: Сбер открыл офис нового формата в Сургуте 517
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4951
  2. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4705
  3. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3764
  4. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3667
  5. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 3458
  6. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 3358
  7. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 3317
  8. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3287
  9. Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе 3176
  10. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2650
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31725
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24685
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 12191
  4. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 8361
  5. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 8247
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7783
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7396
  8. ​Умер Виктор Мережко 7293
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6921
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6808

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика