50 тысяч тюменских ветеранов ВОВ получат материальную поддержку ко Дню Победы

В бюджете Тюменской области предусмотрено 154 млн рублей на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. В 2022 году общая планируемая численность получателей материальной помощи составит более 50 тысяч человек.

«Помощь в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награжденные нагрудными знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак. Поддержка в сумме 5 тысяч рублей будет оказана жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, людям, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, детям погибших участников Великой Отечественной войны. Помощь в размере 2 тысяч рублей получат люди, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно. Этот вид поддержки предоставляется с 2020 года», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Выплаты начнутся в марте. Перечисление средств будет автоматическим, дополнительных заявлений или обращений не требуется. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.