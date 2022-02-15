Туристам советуют не ездить в Таиланд из-за высокого риска получить ложноположительный ПЦР-тест

Туроператоры и турагенты рекомендуют россиянам отказаться от поездок в Таиланд из-за более высокого, чем в других странах, риска получить положительный ПЦР-тест после прилета. Туристам советуют выбирать «более лояльные страны» - например, Турцию, Египет, Арабские Эмираты, Доминиканскую Республику и Кубу, пишет «Коммерсант».

Свободно передвигаться по Таиланду иностранные туристы могут только после двух отрицательных ПЦР-тестов, сданных уже на территории страны, помимо теста перед вылетом. В случае положительного результата теста, если туристу не нужна госпитализация, придется отбывать карантин в отеле за свой счет, причем расходы на это могут превысить 200 тыс. рублей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за период с 1 по 10 февраля в Таиланд прилетели 4103 российских туриста. Коронавирус выявили почти у каждого пятого — у 768 человек (18,72%). В других странах доля положительных ПЦР-тестов россиян по прилете незначительна, заявил «Коммерсанту» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Спрос на билеты в Таиланд уже начал снижаться, заметил сервис поиска авиабилетов Aviasales. На неделе с 7 по 13 февраля число бронирований сократилось на 17% в сравнении с периодом с 31 января по 6 февраля