16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1660   EUR  86,2656  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Туристов отговаривают от Таиланда из-за ложноположительных ПЦР-тестов

Туристам советуют не ездить в Таиланд из-за высокого риска получить ложноположительный ПЦР-тест

Туристов отговаривают от Таиланда из-за ложноположительных ПЦР-тестов
pixabay.com

Туроператоры и турагенты рекомендуют россиянам отказаться от поездок в Таиланд из-за более высокого, чем в других странах, риска получить положительный ПЦР-тест после прилета. Туристам советуют выбирать «более лояльные страны» - например, Турцию, Египет, Арабские Эмираты, Доминиканскую Республику и Кубу, пишет «Коммерсант».

Свободно передвигаться по Таиланду иностранные туристы могут только после двух отрицательных ПЦР-тестов, сданных уже на территории страны, помимо теста перед вылетом. В случае положительного результата теста, если туристу не нужна госпитализация, придется отбывать карантин в отеле за свой счет, причем расходы на это могут превысить 200 тыс. рублей.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за период с 1 по 10 февраля в Таиланд прилетели 4103 российских туриста. Коронавирус выявили почти у каждого пятого — у 768 человек (18,72%). В других странах доля положительных ПЦР-тестов россиян по прилете незначительна, заявил «Коммерсанту» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Спрос на билеты в Таиланд уже начал снижаться, заметил сервис поиска авиабилетов Aviasales. На неделе с 7 по 13 февраля число бронирований сократилось на 17% в сравнении с периодом с 31 января по 6 февраля


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:12, просмотров: 45, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 1776
  2. ​Банки предлагают новый инструмент, который сделает ипотеку более доступной 1135
  3. От ковида в ХМАО умерли еще семь человек 929
  4. В ХМАО из незаконного оборота изъяли более 16 тонн литров алкоголя 928
  5. Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни 920
  6. В Сургутском районе за полмиллиарда рублей отремонтируют дороги 866
  7. ​ПФР экономит на работающих пенсионерах большие деньги. Это, как минимум, дискриминация 613
  8. ​Энергоблокам ПГУ Сургутской ГРЭС-2 в 2022 году предстоит пройти два текущих ремонта 544
  9. ​Банк «Открытие»: Определены награды для победителей Югорского лыжного марафона 528
  10. ​Ханты-Мансийский НПФ поддержал «Лыжню России» в Ханты-Мансийске 518
  1. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 4834
  2. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4500
  3. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4223
  4. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3330
  5. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3216
  6. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 2998
  7. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 2863
  8. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 2806
  9. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 2592
  10. Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе 2545
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31612
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24575
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11825
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7887
  5. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7725
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7686
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7308
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6821
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6732
  10. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 6621

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика