16+
Логотип Сиапресс
USD  76,5762   EUR  86,8451  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В России за месяц резко подорожало оформление завещания у нотариуса

На 18% подорожало за месяц оформление завещания у нотариуса в России

В России за месяц резко подорожало оформление завещания у нотариуса
pixabay.com

В России с января 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. В среднем по стране за первый месяц года услуга подорожала на 18,1%, следует из данных Росстата по январской инфляции. Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся Росстатом с 2009 года, пишет РБК.

Отмечается также, что тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах. Например, в Томской области и Якутии они поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 158, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 13:16
А стоимость озвучить не?!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 1914
  2. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 1644
  3. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 1526
  4. ​В ХМАО компания незаконно вырубила лес, ущерб превысил 23 млн рублей 1304
  5. ​Банки предлагают новый инструмент, который сделает ипотеку более доступной 1095
  6. От ковида в ХМАО умерли еще семь человек 905
  7. В ХМАО из незаконного оборота изъяли более 16 тонн литров алкоголя 901
  8. Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни 880
  9. В Сургутском районе за полмиллиарда рублей отремонтируют дороги 844
  10. Югорчанам списали почти полтора миллиона рублей пени по долгам за мусор 709
  1. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 4835
  2. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 4819
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4483
  4. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4205
  5. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 4043
  6. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3323
  7. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3192
  8. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 2990
  9. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 2840
  10. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 2787
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31608
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24571
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11808
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7873
  5. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7706
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7680
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7302
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6819
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6729
  10. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 6615

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика