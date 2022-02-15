На 18% подорожало за месяц оформление завещания у нотариуса в России

В России с января 2022 года резко выросла стоимость оформления завещания у нотариуса. В среднем по стране за первый месяц года услуга подорожала на 18,1%, следует из данных Росстата по январской инфляции. Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся Росстатом с 2009 года, пишет РБК.

Отмечается также, что тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах. Например, в Томской области и Якутии они поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.