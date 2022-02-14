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​Bloomberg предрек России «ошеломляющую сверхприбыль» в текущем году

Нефть может принести России дополнительно 80 млрд долларов в 2022 году, пишет Bloomberg

​Bloomberg предрек России «ошеломляющую сверхприбыль» в текущем году
pixabay.com

В 2022 году Россия может пополнить бюджет дополнительными 80 млрд долларов от продажи нефти, выяснили аналитики агентства Bloomberg. По их данным, страна получит 65 миллиардов при условии сохранения цен на уровне 90 долларов за баррель. В случае подорожания сырья до 100 долларов бюджет страны пополнится на 73–80 млрд долларов.

Агентство отмечает, что в рублевом эквиваленте непредвиденная прибыль может быть еще больше, поскольку российская валюта ослабла по отношению к доллару на фоне опасений новых санкций из-за кризиса на Украине. Кроме того, высокие цены на природный газ из-за сохраняющейся напряженности в Европе (главном экспортном рынке России) могут еще больше увеличить «непредвиденную прибыль», отмечает Bloomberg.

По словам экономиста Bloomberg Economics по России Скотта Джонсона, российская сверхприбыль в этом году выглядит «ошеломляюще большой». «Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за случаев санкций», - заявил он.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 67, комментариев: 0
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