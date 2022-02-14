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В России ужесточат ответственность за нападение собак

Законопроект об ужесточении ответственности за нападение собак внесут в Госдуму

В России ужесточат ответственность за нападение собак
pixabay.com

Законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения собак на людей, будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом сообщил первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

Согласно документу, для чиновников и владельцев животных будет установлен штраф до 200 тыс. руб. Также предлагается ввести уголовную ответственность, если нападение привело к тяжкому вреду здоровью или смерти.

«Для чиновников штрафы будут составлять до 200 тыс. руб. Речь идет о случаях, когда нет уголовного состава преступления, если нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если есть жертвы, то это уже уголовная ответственность», — цитирует Бурматова РИА «Новости».

По словам депутата, штраф до 200 тыс. руб. предлагается установить для владельцев, которые допустили нападение своих животных на окружающих. «Последние истории с укусами связаны с владельческими собаками», - заявил Бурматов.

Напомним, об ужесточении федерального законодательства в сфере защиты животных заговорили после гибели семилетней девочки в Забайкальском крае. Ее загрызла стая собак. В Югре в ноябре 2021 года бездомные собаки загрызли 32-летнюю женщину. От тяжелых ран и обширной кровопотери она умерла в больнице через несколько часов.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 147, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:03
Маразм крепчает.
Румпельштильцхен
Сегодня в 12:10
давно пора, и 100% домашних собак должны быть чипированы, за отсутствие чипа - штраф тысяч 30.
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