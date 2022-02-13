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​Заключенных Югры будут возить на новеньком автомобиле

В УФСИН Югры поступил автомобиль для конвоирования с биотуалетом

​Заключенных Югры будут возить на новеньком автомобиле
Фото: 86.fsin.gov.ru

В УФСИН Югры поступил новый автомобиль для конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, на обменные пункты и обратно.

«Спецавтомобиль вмещает до 15 человек, за которыми обеспечено видеонаблюдение и аудиозапись в режиме реального времени. Дополнительные камеры установлены в кабине водителя. Автомобиль оснащен автономным обогревом салона, системой кондиционирования воздуха, аптечками первой необходимой помощи, огнетушителями и биотуалетом, имеет навигационное бортовое оборудование, специальные световые и звуковые сигналы», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Сейчас в автопарке отдела по конвоированию шесть специальных автомобилей типа «АЗ». «Подобные автомобили могут применяться для выполнения и для других внезапно возникающих задач при возникновении чрезвычайных происшествий, таких как розыск и задержание лиц, совершивших побег из учреждений УИС и при конвоировании, пресечение массовых беспорядков среди лиц, содержащихся на территориях охраняемых объектов, отражение нападений на охраняемые объекты, ликвидаций пожаров и в других случаях», - добавили в пресс-службе.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 232, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 20:13
Заключенные будут рады. И количество желающих покататься на новеньком автомобиле возрастет.

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