В УФСИН Югры поступил автомобиль для конвоирования с биотуалетом

В УФСИН Югры поступил новый автомобиль для конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, на обменные пункты и обратно.

«Спецавтомобиль вмещает до 15 человек, за которыми обеспечено видеонаблюдение и аудиозапись в режиме реального времени. Дополнительные камеры установлены в кабине водителя. Автомобиль оснащен автономным обогревом салона, системой кондиционирования воздуха, аптечками первой необходимой помощи, огнетушителями и биотуалетом, имеет навигационное бортовое оборудование, специальные световые и звуковые сигналы», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Сейчас в автопарке отдела по конвоированию шесть специальных автомобилей типа «АЗ». «Подобные автомобили могут применяться для выполнения и для других внезапно возникающих задач при возникновении чрезвычайных происшествий, таких как розыск и задержание лиц, совершивших побег из учреждений УИС и при конвоировании, пресечение массовых беспорядков среди лиц, содержащихся на территориях охраняемых объектов, отражение нападений на охраняемые объекты, ликвидаций пожаров и в других случаях», - добавили в пресс-службе.