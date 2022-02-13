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​Югорский лыжник Сергей Устюгов взял «золото» на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники принесли четвертое «золото» национальной олимпийской сборной

​Югорский лыжник Сергей Устюгов взял «золото» на Олимпиаде в Пекине
Фото: vk.com/shtabugra

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Атлеты принесли национальной олимпийской сборной четвертое «золото».

Эстафета состоялась 13 февраля. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

Сергей Устюгов, представляющий Югру, вышел на последнем этапе против сильнейшего норвежца Йоханнеса Клэбо. «Вяльбе оказалась права, что на свой страх и риск решила включить Устюгова в состав на эту гонку. Большунов не ошибся с тактикой убегания, о которой говорил после разделки. И вот у России первое в истории современной страны золото в эстафете, а также первое за 42 года. Последний раз в этом виде программы побеждали еще советские лыжники на Олимпиаде-1980. История случилась. И финиш с флагом в руках Устюгова тоже», - описала победную эстафету журналист Sport24.ru Виктория Дмитриева.


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Сегодня в 14:13, просмотров: 71, комментариев: 0
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