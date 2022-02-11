Второй госпиталь ГК «Мать и дитя» ввели в строй в Тюмени

В пятницу, 11 февраля, состоялось торжественного открытие многофункционального медицинского центра «Тюмень-2». В запуске в строй принимали участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

«Появление в Тюмени второго госпиталя ГК «Мать и дитя» очень актуально с точки зрения качественного лечения больных ковидом. Когда пандемия отступит, это многофункциональное медучреждение будет востребовано, особенно с учётом роста населения Тюмени и региона», - отметил во время открытия глава региона Александр Моор.

В двухэтажном здании нового госпиталя ГК «Мать и дитя» площадью почти пять тысяч «квадратов» расположен стационар, рассчитанный на 80 коек, 12 из них - реанимационные. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Инвестиции ГК «Мать и дитя» в создание госпиталя составили около 1 млрд рублей собственных средств. В новом медучреждении будет создано 130 рабочих мест.

Новый госпиталь начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки медучреждение будет функционировать в обычном режиме, оказывая высококвалифицированную помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство.