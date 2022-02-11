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​Банк России поднял ключевую ставку до 9,5% годовых

Центробанк рекордно повысил ключевую ставку из-за высокой инфляции

​Банк России поднял ключевую ставку до 9,5% годовых
Фото: cbr.ru

В пятницу, 11 февраля, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%», - говорится в сообщении регулятора.

Повышение ставки стало рекордным с 2014 года, однако ожидаемым.

О том, что значит повышение ключевой ставки для нас с вами, мы подробно разбирали с экспертами тюменского отделения ЦБ.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 43, комментариев: 0
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