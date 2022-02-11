Глава британского МИД Лиз Трасс объяснила слова о суверенитете над Воронежем

В российских СМИ второй день не прекращается смакование оговорки, допущенной министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным «Коммерсанта», инцидент произошел во время закрытой части переговоров. Трасс заявила о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что войска на территории своей страны имеют право на любые передвижения.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — такой вопрос, по данным СМИ, задал Лавров. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — после короткой паузы ответила глава МИДа, пишет «Коммерсантъ».

Позднее Лиз Трасс объяснила свои слова – отвечая Лаврову, она говорила об украинских регионах. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», - сказала Лиз Трасс в интервью РБК.