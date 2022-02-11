Журналисты выяснили, зачем понадобился четырехметровый стол на переговорах Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус в России. Из-за этого во время переговоров с президентом Владимиром Путиным их разделили четырехметровым столом, сообщает Reuters со ссылкой на французские источники

По данным агентства, у Макрона был выбор: сдать тест с помощью российских врачей и получить возможность приблизиться к Путину или отказаться от проверки на ковид, но зато соблюдать более строгие правила дистанцирования. Глава Франции выбрал второй вариант.

«Мы хорошо понимали, что это (отказ от российского ПЦР-теста — Ре.) означает отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы у них на руках оказалась ДНК-президента», — сказал один из собеседников издания. Второй добавил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции, а уже в России сделал антиген-тест с помощью своего личного врача.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли в Москве 7 февраля. Они обсудили в том числе обострение ситуации вокруг Украины. В сети пользователей больше заинтересовало не это, а длина стола, за которым сидели президенты. По данным Reuters, его длина составила четыре метра.