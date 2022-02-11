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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса из фильмов «Стиляги» и «Елки 1914» умерла после долгого лечения за рубежом

Умерла актриса Евгения Брик
Фото: facebook.com/catherina.gordeeva

Журналистка Катерина Гордеева сообщила о смерти актрисы Евгении Брик, снявшейся в фильмах «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». Артистке было 40 лет.

«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», – написала Гордеева.

Причина смерти не раскрывается, однако ТАСС удалось узнать, что актриса скончалась не из-за коронавируса и долгое время лечилась в Лос-Анджелесе.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 197, комментариев: 0
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