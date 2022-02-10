75-летний Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в курсе того, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован. Глава государства пожелал политику скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», - цитирует Пескова ТАСС.

У Владимира Жириновского диагностировали коронавирус еще две недели назад, но этот диагноз долгое время скрывался, сообщил со ссылкой на источники «Коммерсантъ». У политика развилась пневмония, его госпитализировали в Центральную клиническую больницу. Состояние Жириновского, по данным источников, не вызывает опасений: несмотря на госпитализацию, он продолжает работать в удаленном режиме.