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​Фильм «Елки 8» вышел в лидеры по просмотрам на онлайн-платформах в новогодние праздники

«Елки 8» выйдут на федеральном канале в этом году

​Фильм «Елки 8» вышел в лидеры по просмотрам на онлайн-платформах в новогодние праздники
Фото: pixabay.com

По итогам новогодних каникул фильм «Елки 8» стал лидером по просмотрам в новогодние праздники в онлайн-кинотеатре IVI. Восьмая часть популярной комедии принесла стриминговому сервису в первые дни нового года больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе. Об этом сообщили в кинокомпании «Базилевс».

«Елки 8» снимали в Тюмени, Зеленограде, Перми, Красноярске, Саранске, Уфе и Москве.

«Мы поддержали ставку «Базилевс» на онлайн-платформы, ведь их аудитория уже превышает кинотеатральный прокат. В январские праздники восьмую часть фильма «Елки» просмотрели более 1,5 миллиона раз. Новогоднюю комедию часто смотрят в кругу семьи и друзей, а значит, количество людей, которые ее увидели, гораздо больше. Мы считаем, это успех! Особенность контента на онлайн-платформах еще и в том, что это работа с аудиторией на очень долгий срок. Люди смогут посмотреть этот фильм сегодня, завтра, через год и через десять лет. В этом году «Елки» также выйдут на федеральном телеканале, их аудитория значительно увеличится», – прокомментировал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Съемки фильма стали самыми масштабными за всю историю кинофраншизы. В новелле, посвященной Тюменской области, было задействовано наибольшее количество локаций: термальный курорт «ЛетоЛето», аэропорт Рощино, база отдыха «Верхний бор», ресторанный комплекс «Распутинские бани», Этностойбище «Увас мир хот». Съемочная команда фильма «Елки 8» на 20 процентов состояла из местных специалистов.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 121, комментариев: 0
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