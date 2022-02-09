Продажи жестких дискаунтеров в России за год выросли на 35%, пишет Forbes

Рынок жестких дискаунтеров - магазинов самообслуживания с аскетичным оформлением и высокой операционной эффективностью – за год вырос на 35%. Его объем, по данным «Infoline-Аналитики», превысил 620 млрд рублей, а доля в общих розничных продажах в стране увеличилась с 2,8% до 3,4%, пишет Forbes.

Основной рост произошел благодаря крупнейшему игроку — «Светофору». Об успешной работе также отчитались ретейлеры X5 Group и «Магнит», запустившие в пандемию собственные сети дискаунтеров. Теперь они заявляют о планах открыть сотни новых жестких дискаунтеров в стране в 2022 году. В 2023 году могут открыться уже тысячи таких торговых точек.

До пандемии жесткие дискаунтеры были только в сети «Светофор». В пандемию крупнейшие ретейлеры, понаблюдав за ростом конкурента, решили начать работу в аналогичном формате. Так, «Магнит» в 2020 году запустил дискаунтеры «Моя цена» в Поволжье. Ответом конкурента — X5 Group — стал розничный проект «Чижик», который открылся осенью того же года в Москве и Балашихе.

По данным X5 Group, по итогам 2021 года выручка сети «Чижик», состоящей из 72 магазинов, составила 2,94 млрд рублей. В планах у сети на 2022 год – открыть еще около 300 торговых точек в девяти регионах страны. В «Магните» выручку сети «Моя цена» пока не раскрыли, но уже заявили о намерении открыть 500 новых торговых точек в течение года.

По оценке экспертов, основные причины, по которым ретейлеры начали развивать формат жестких дискаунтеров, кроются в нуждах потребителей. «Разумное потребление в принципе становится более трендовым, как это происходило ранее в Европе. Стагнация располагаемых доходов на протяжении долгого времени стимулирует спрос на дешевую, но относительно качественную продукцию», - отметил аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Артем Михайлин.